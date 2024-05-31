Чесноков Филип Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна
Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чесноков Михайло Филипович
Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Комарова (Чеснокова) Анисья Филиповна
Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Чеснокова Катерина Филиповна
Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Смерть
1819
ГАСО, рев1834, 85об