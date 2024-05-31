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Чесноков Филип Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Чесноков Иван Семенович

Мать: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна

Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чесноков Михайло Филипович

Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Комарова (Чеснокова) Анисья Филиповна

Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чесноков Иван Филипович

Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Чеснокова Катерина Филиповна

Мать ребёнка: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Смерть
1819
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 85об

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