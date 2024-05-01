Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Чесноков Филип Иванович

Мать: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Бракосочетание
Около 1788

Муж: Садовников Тарас Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Садовникова Марья Тарасовна

Отец ребёнка: Садовников Тарас Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Садовников Петр Тарасович

Отец ребёнка: Садовников Тарас Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
1797

Сын: Садовников Назар Тарасович

Отец ребёнка: Садовников Тарас Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22об
Смерть
Неизвестно

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