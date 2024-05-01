Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Садовникова Марья Тарасовна
Отец ребёнка: Садовников Тарас Семенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Садовников Петр Тарасович
Отец ребёнка: Садовников Тарас Семенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Рождение ребёнка
1797
Сын: Садовников Назар Тарасович
Отец ребёнка: Садовников Тарас Семенович
ГАСО, 24-25-330, 22об
Смерть
Неизвестно