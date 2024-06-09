Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна
Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чесноков Михайло Филипович
Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Комарова (Чеснокова) Анисья Филиповна
Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Чеснокова Катерина Филиповна
Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Смерть
До 1811