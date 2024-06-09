Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Торопов Гаврило Иванович

Мать: Торопова (Вербина) Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 1а оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Филип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна

Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чесноков Михайло Филипович

Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Комарова (Чеснокова) Анисья Филиповна

Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чесноков Иван Филипович

Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Чеснокова Катерина Филиповна

Отец ребёнка: Чесноков Филип Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 70 лист
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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