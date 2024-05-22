Чесноков Иван Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Чеснокова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Чеснокова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Чесноков Дементий (Дмитрий) Иванович
Мать ребёнка: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 34об
Смерть
1815
ГАСО, 24-25-330, 34об