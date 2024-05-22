Чесноков Иван Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Иван Филипович

Чесноков Иван Филипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Чесноков Филип Иванович

Мать: Чеснокова (Торопова) Дарья Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Чеснокова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Чеснокова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Чесноков Дементий (Дмитрий) Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова (Серебрякова) Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34об
Смерть
1815
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34об

Мы используем куки для улучшения работы сайта.