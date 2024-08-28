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Садовников Петр Тарасович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Садовников Тарас Семенович

Мать: Садовникова (Чеснокова) Ирина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовникова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовникова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Садовникова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Садовникова Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Стафеева (Садовникова) Агрофена Петровна

Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93л
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Курицина (Садовникова) Ксенья Петровна

Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Садовников Сергей Петрович

Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 92об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Садовников Федор Петрович

Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 92об
Смерть
Неизвестно

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