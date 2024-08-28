Садовников Петр Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 58 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 93л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 23л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Садовникова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Садовникова Мавра Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 23л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Стафеева (Садовникова) Агрофена Петровна
Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна
ГАСО, рев1834, 93л
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Курицина (Садовникова) Ксенья Петровна
Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна
ГАСО, рев1834, 93л
Рождение ребёнка
1826
Сын: Садовников Сергей Петрович
Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна
ГАСО, рев1834, 92об
Рождение ребёнка
1830
Сын: Садовников Федор Петрович
Мать ребёнка: Садовникова Анна Ивановна
ГАСО, рев1834, 92об
Смерть
Неизвестно