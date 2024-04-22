Садовникова Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Иван большой Емельянович
Мать: Акилина Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Садовникова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Садовников Петр Тарасович
ГАСО, 24-25-330, 23л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 23л
Смерть
Неизвестно