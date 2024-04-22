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Садовникова Мавра Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Иван большой Емельянович

Мать: Акилина Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Садовникова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Садовников Петр Тарасович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Петр Тарасович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 23л
Смерть
Неизвестно
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