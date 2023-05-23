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Корнилова Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Корнилова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Корнилова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Корнилов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Корнилова Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Корнилова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Иван большой Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Смерть
Неизвестно