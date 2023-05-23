Корнилова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Корнилова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Корнилова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Корнилов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Корнилова Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Корнилова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Корнилов Иван большой Емельянович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Смерть
Неизвестно