Быкова Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: Иван большой Емельянович
Мать: Акилина Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич
ГАСО, 24-25-330, 9об
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич
ГАСО, 179-1-45-119об
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Быкова) Акилина Кириловна
Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич
ГАСО, 179-1-45-120л
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Торопова (Быкова) Евдокия Кириловна
Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич
ГАСО, 179-1-45-120л
Рождение ребёнка
1822
Сын: Быков Александр Кирилович
Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич
ГАСО, 179-1-45-119об
Смерть
Неизвестно