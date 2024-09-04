Быкова Василиса Ивановна Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быкова Василиса Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Иван большой Емельянович

Мать: Акилина Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Кирило Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Быков Максим Кирилович

Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 9об
Рождение ребёнка
1815

Сын: Быков Тимофей Кирилович

Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-119об
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Быкова) Акилина Кириловна

Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-120л
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Торопова (Быкова) Евдокия Кириловна

Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-120л
Рождение ребёнка
1822

Сын: Быков Александр Кирилович

Отец ребёнка: Быков Кирило Тимофеевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-119об
Смерть
Неизвестно

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