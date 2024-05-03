Чеснокова Матрона Афонасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Около 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Чеснокова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Чеснокова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Чеснокова Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно