Чеснокова Матрона Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Матрона Афонасьевна

Место рождения

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
Около 1728

Муж: Чесноков Иван Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Чесноков Иван Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чесноков Филип Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Чеснокова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Чеснокова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Чеснокова Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно

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