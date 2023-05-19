Чесноков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Калинина Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
До 1770
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Емельянова Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Чеснокова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чесноков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Смерть
Неизвестно