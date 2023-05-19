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Чесноков Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Чесноков Иван Семенович

Мать: Чеснокова Матрона Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Калинина Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чесноков Козма Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Бракосочетание
До 1770

Жена: Чеснокова Марья Романовна

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Емельянова Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Чеснокова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чесноков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Марья Романовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Смерть
Неизвестно