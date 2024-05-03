Чеснокова Марья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиДо 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Калинина (Чеснокова) Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович
Бракосочетание
До 1770
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Чеснокова) Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Шмелева (Чеснокова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чесноков Василий Иванович
Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Смерть
До 1811