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Чеснокова Марья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

До 1811

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Калинина (Чеснокова) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
До 1770

Муж: Чесноков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Чесноков Козма Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Чеснокова) Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Шмелева (Чеснокова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чесноков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 оборот
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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