Калинина (Чеснокова) Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1765
Отец: Чесноков Иван Иванович
Бракосочетание
Около 1787
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Калинина Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Калинин Федор Петрович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Калинин Федор Петрович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот