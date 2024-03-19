Калинина (Чеснокова) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Чеснокова) Парасковья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чесноков Иван Иванович

Мать: Чеснокова Марья Романовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1787

Муж: Калинин Федор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Калинина Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Калинин Федор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Калинин Иван Федорович

Отец ребёнка: Калинин Федор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 71 оборот
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