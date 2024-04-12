Чесноков Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Чесноков Семен
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Место жительства
С 1731
Работа или профессия
1739
Подмастерье на котельной фабрике
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Чеснокова Марья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Путешествие
?.05.1766
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа на винокуренного заводе Тимашева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснокова Марья Петровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Смерть
До 1782