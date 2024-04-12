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Чесноков Петр Семенович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Чесноков Семен

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Работа или профессия
1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Подмастерье на котельной фабрике
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чесноков Прохор Петрович

Мать ребёнка: Чеснокова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Путешествие
?.05.1766
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа на винокуренного заводе Тимашева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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