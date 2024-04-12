Чеснокова (Пономарева) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Пономарева) Марья Петровна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Пономарев Петр Михайлович

Мать: Пономарева Ирина Корниловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чесноков Прохор Петрович

Отец ребёнка: Чесноков Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Петр Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Смерть
1794
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
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