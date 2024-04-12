Чеснокова (Пономарева) Марья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Чесноков Петр Семенович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 50 лист
Смерть
1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист