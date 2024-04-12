Чесноков Прохор Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: Чесноков Петр Семенович
Мать: Чеснокова Марья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Бракосочетание
Около 1772
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чесноков Андрей Прохорович
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Чесноков Михайло Прохорович
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Комарова Наталья Прохоровна
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Чесноков Максим Прохорович
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чесноков Федор Прохорович
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Чесноков Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ефимья Прохоровна
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Чеснокова Марья Прохоровна
Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
До 1811