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Чесноков Прохор Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Чесноков Петр Семенович

Мать: Чеснокова Марья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Бракосочетание
Около 1772

Жена: Чеснокова Дарья Трофимовна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чесноков Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Чесноков Михайло Прохорович

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Комарова Наталья Прохоровна

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Чесноков Максим Прохорович

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чесноков Федор Прохорович

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Чесноков Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ефимья Прохоровна

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Чеснокова Марья Прохоровна

Мать ребёнка: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
До 1811
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