Чесноков Максим Прохорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Чеснокова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Степановна
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
01.02.1805 ст.
Дочь: Чеснокова Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 35л
Смерть
Неизвестно