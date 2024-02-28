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Чесноков Максим Прохорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Чесноков Прохор Петрович

Мать: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Чеснокова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
01.02.1805 ст.

Дочь: Чеснокова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Татьяна Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Смерть
Неизвестно
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