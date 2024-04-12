Чесноков Михайло Прохорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Чеснокова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Чеснокова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Чесноков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна
ГАСО, 24-25-330, 34об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чеснокова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна
ГАСО, 24-25-330, 35л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 35л
Смерть
Неизвестно