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Чесноков Михайло Прохорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Чесноков Прохор Петрович

Мать: Чеснокова Дарья Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Чеснокова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Чеснокова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Чесноков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чеснокова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Татьяна Фроловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Смерть
Неизвестно
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