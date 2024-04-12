Чесноков Сергей Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Чеснокова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Чеснокова Ефимья Корниловна
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.
Дочь: Чеснокова Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: Чеснокова Ефимья Корниловна
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1805
Сын: Чесноков Данило Сергеевич
Мать ребёнка: Чеснокова Ефимья Корниловна
1858,15об ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
1817
ГАСО, рев1834 6об