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Чесноков Сергей Артемьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Чесноков Артемий Алексеевич

Мать: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Чеснокова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Чеснокова Ефимья Корниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.

Дочь: Чеснокова Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: Чеснокова Ефимья Корниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1805

Сын: Чесноков Данило Сергеевич

Мать ребёнка: Чеснокова Ефимья Корниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,15об ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Ефимья Корниловна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
1817
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 6об
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