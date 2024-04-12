Чеснокова Ефимья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Ефимья Корниловна

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Чеснокова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Чесноков Сергей Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.

Дочь: Чеснокова Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Чесноков Сергей Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1805

Сын: Чесноков Данило Сергеевич

Отец ребёнка: Чесноков Сергей Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,15об ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Сергей Артемьевич

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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