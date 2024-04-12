Чеснокова Ефимья Корниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Чеснокова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Чесноков Сергей Артемьевич
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
02.02.1805 ст.
Дочь: Чеснокова Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Чесноков Сергей Артемьевич
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 лист
Рождение ребёнка
1805
Сын: Чесноков Данило Сергеевич
Отец ребёнка: Чесноков Сергей Артемьевич
1858,15об ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно