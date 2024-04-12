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Чесноков Иван Артемьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Чесноков Артемий Алексеевич

Мать: Чеснокова Маремьяна Даниловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Чеснокова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1797

Сын: Чесноков Аврам Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Чеснокова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Чеснокова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34 л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Чеснокова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Чесноков Кирило Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чесноков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чесноков Савелий Иванович

Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Акилина Федоровна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно
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