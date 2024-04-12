Чесноков Иван Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Чеснокова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Чеснокова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Чеснокова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 34 л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Чеснокова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1811
Сын: Чесноков Савелий Иванович
Мать ребёнка: Чеснокова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно