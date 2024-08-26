Комарова (Чеснокова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ГАСО, 24-25-330-34л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45, 94л
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Комарова) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: (Комарова) Маремьяна Павловна
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО 179-1-213-149об
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО 179-1-213-149об
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО 179-1-213-149об
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич
ГАСО 179-1-213-149об
Смерть
Неизвестно