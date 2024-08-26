Комарова (Чеснокова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Чеснокова) Наталья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чесноков Иван Артемьевич

Мать: Чеснокова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-34л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45, 94л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Комаров Федор Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Комаров Иван Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 93об
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Комарова) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: (Комарова) Маремьяна Павловна

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
1841

Сын: Комаров Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-149об
Рождение ребёнка
1843

Сын: Комаров Федор Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-149об
Рождение ребёнка
1846

Сын: Комаров Ефрем Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-149об
Рождение ребёнка
1848

Сын: Комаров Яким Павлович

Отец ребёнка: Комаров Павел Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-149об
Смерть
Неизвестно

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