Чеснокова Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Акилина Федоровна

Место рождения

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Чеснокова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Рождение ребёнка
1797

Сын: Чесноков Аврам Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Чеснокова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Чеснокова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34 л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Чеснокова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 34л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Чесноков Кирило Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чесноков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чесноков Савелий Иванович

Отец ребёнка: Чесноков Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 33об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Иван Артемьевич

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 69 лист
Смерть
Неизвестно
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