Кашеварова (Шмелева) Устинья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: Шмелев Андрей Евдокимович
Мать: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кошеваров Ефим Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 24-25-330-58об
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Торопова (Кошеварова) Ефросинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-107л
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кошеваров Ульян Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-106об
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кошеваров Фрол Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-106об
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кошеварова) Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-107л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Чеснокова (Кошеварова) Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-107л
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кошеваров Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-106об
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Кошеварова) Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич
ГАСО, 179-1-45-107л
Смерть
Неизвестно