Кашеварова (Шмелева) Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашеварова (Шмелева) Устинья Андреевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Шмелев Андрей Евдокимович

Мать: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кошеваров Ефим Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-58об
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Торопова (Кошеварова) Ефросинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-107л
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кошеваров Ульян Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106об
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кошеваров Фрол Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106об
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кошеварова) Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-107л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Чеснокова (Кошеварова) Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-107л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кошеваров Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-106об
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Кошеварова) Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кошеваров Прокопий Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-107л
Смерть
Неизвестно

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