Шмелева Анна Деяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, 24-25-330, 12об
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Шмелева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Кашеварова Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Бубнова Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Дочь: Шмелева Парасковья Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Шмелева Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович
ГАСО, 24-25-330, 13л
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно