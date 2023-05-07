Шмелева Анна Деяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Анна Деяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шмелев Анисим Андреевич

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

ГАСО, 24-25-330, 12об
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Шмелева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Кашеварова Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Бубнова Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Дочь: Шмелева Парасковья Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Шмелева Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Шмелев Андрей Евдокимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Андрей Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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