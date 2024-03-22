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(Шмелева) Наталья Андреевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Шмелев Андрей Евдокимович

Мать: Шмелева Анна Деяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сысуев Петр Максимович

Отец ребёнка: Сысуев Максим Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 26об
Рождение ребёнка
1812

Сын: Петр Максимович

Отец ребёнка: Петр Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысуев Максим Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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