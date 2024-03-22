(Шмелева) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Шмелев Андрей Евдокимович
Мать: Шмелева Анна Деяновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Сысуев Максим Афонасьевич
ГАСО, рев 1834, 26об
Рождение ребёнка
1812
Сын: Петр Максимович
Отец ребёнка: Петр Афонасьевич
ГАСО, 24-25-330, 26об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно