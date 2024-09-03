Трофимова (Бубнова) Агафья Кириловна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
ГАСО, 24-25-330-63л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-131л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Трофимова) Фекла Афанасьевна
Отец ребёнка: Трофимов Афонасий Трофимович
ГАСО, 179-1-45-131л
Рождение ребёнка
1830
Сын: Трофимов Ларион Афанасьевич
Отец ребёнка: Трофимов Афонасий Трофимович
ГАСО, 179-1-45-130об
Смерть
Неизвестно