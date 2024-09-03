Трофимова (Бубнова) Агафья Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Бубнова) Агафья Кириловна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бубнов Кирило Сидорович

Мать: Бубнова (Шмелева) Устинья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Афонасий Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-131л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Трофимова) Фекла Афанасьевна

Отец ребёнка: Трофимов Афонасий Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-131л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Трофимов Ларион Афанасьевич

Отец ребёнка: Трофимов Афонасий Трофимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-130об
Смерть
Неизвестно

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