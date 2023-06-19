(Бубнова) Анна Пимановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бубнова) Анна Пимановна

(Бубнова) Анна Пимановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Бубнов Пиман Иванович

Мать: Бубнова Ирина Стафеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Смерть
Неизвестно