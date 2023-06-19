(Бубнова) Анна Пимановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Бубнов Пиман Иванович
Мать: Бубнова Ирина Стафеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 102 лист
Смерть
Неизвестно