Аврамов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Аврамов Иван Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Аврамова Огрофена Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Парасковья Савельевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Военная служба
С 1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Аврамова Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Парасковья Савельевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
Неизвестно