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Аврамов Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Аврамов Иван Аврамович

Мать: Аврамова Татьяна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Аврамова Огрофена Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Парасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Военная служба
С 1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Аврамова Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Парасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Парасковья Савельевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
Неизвестно
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