Аврамова Парасковья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова Парасковья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Аврамова Огрофена Ивановна

Отец ребёнка: Аврамов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Аврамова Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Аврамов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Иван Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
Неизвестно
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