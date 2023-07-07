Аврамова Парасковья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Аврамова Огрофена Ивановна
Отец ребёнка: Аврамов Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Аврамова Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Аврамов Иван Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Смерть
Неизвестно