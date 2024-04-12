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Аврамов Иван Абрамович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Аврам Лукоянович

Мать: Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Патрина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Пелагия Перфильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Пелагия Перфильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1784
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 лист
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