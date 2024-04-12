Аврамов Иван Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Аврам Лукоянович
Мать: Пелагия Дмитриевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 12 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Патрина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Пелагия Перфильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 лист