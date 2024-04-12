Патрина (Аврамова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрина (Аврамова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Аврамов Иван Абрамович

Мать: Аврамова Пелагия Перфильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Патрин Перфилей Григорьевич

Отец ребёнка: Патрин Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Григорий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
Неизвестно
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