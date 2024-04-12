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Патрин Григорий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Патрин Иван Артемьевич

Мать: Патрина Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Патрин Перфилей Григорьевич

Мать ребёнка: Патрина Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Военная служба
С 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрина Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
Неизвестно
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