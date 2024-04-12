Патрин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Патрин Иван Артемьевич
Мать: Патрина Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Патрин Перфилей Григорьевич
Мать ребёнка: Патрина Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Военная служба
С 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патрина Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
Неизвестно