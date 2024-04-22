Патрина (Смирнова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти30.08.1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Смирнова (Патрина) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
30.08.1796 ст.
ГАПК, 37-1-2б, 657л