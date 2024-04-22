Патрина (Смирнова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрина (Смирнова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

30.08.1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрин Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Патрин Степан Иванович

Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Патрин Филип Иванович

Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Патрин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Смирнова (Патрина) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Патрин Иван Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Смерть
30.08.1796 ст.
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-1-2б, 657л

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