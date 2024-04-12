Патрин Филип Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Патрин Иван Артемьевич
Мать: Патрина Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Около 1790
Жена: Патрина Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Патрина Анна Филиповна
Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна
ГАСО, 24-25-330-72л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Патрина Акулина Филиповна
Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна
ГАСО, 24-25-330-72л
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Патрина Маремьяна Филиповна
Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна
ГАСО, 24-25-330-72л
Смерть
Неизвестно