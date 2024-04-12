Патрин Филип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрин Филип Иванович

Патрин Филип Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Патрин Иван Артемьевич

Мать: Патрина Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Патрина Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Патрин Семен Филипович

Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Патрина Анна Филиповна

Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Патрина Акулина Филиповна

Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Патрина Маремьяна Филиповна

Мать ребёнка: Патрина Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close