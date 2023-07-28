Копылова (Патрина) Мавра Ивановнв
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Патрин Иван Артемьевич
Мать: Патрина Татьяна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Копылов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Копылова Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Копылова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно