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Копылова (Патрина) Мавра Ивановнв

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Патрин Иван Артемьевич

Мать: Патрина Татьяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 115 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Копылов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Копылов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Копылова Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Копылова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Копылов Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Василий Филипович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно