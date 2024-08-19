Закорюкина (Копылова) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1816
Сын: Закорюкин Сава Ларионович
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, рев1834, 69об
Рождение ребёнка
1818
Сын: Закорюкин Федот Ларионович
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Винокурова (Закорюкина) Наталья Ларионовна
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Боровкова (Закорюкина) Васса Ларионовна
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Закорюкина) Екатерина Ларионовна
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1831
Сын: Закорюкин Савин Ларионович
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, рев1834, 69об
Рождение ребёнка
1834
Сын: Закорюкин Захар Ларионович
Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович
ГАСО, 179-1-213-105об
Смерть
Неизвестно