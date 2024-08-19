Закорюкина (Копылова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Копылова) Ирина Васильевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Копылов Василий Филипович

Мать: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1816

Сын: Закорюкин Сава Ларионович

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69об
Рождение ребёнка
1818

Сын: Закорюкин Федот Ларионович

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Винокурова (Закорюкина) Наталья Ларионовна

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Боровкова (Закорюкина) Васса Ларионовна

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Закорюкина) Екатерина Ларионовна

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1831

Сын: Закорюкин Савин Ларионович

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69об
Рождение ребёнка
1834

Сын: Закорюкин Захар Ларионович

Отец ребёнка: Закорюкин Ларион Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-105об
Смерть
Неизвестно

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