Боровкова (Закорюкина) Васса Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Закорюкина) Васса Ларионовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Закорюкин Ларион Степанович

Мать: Закорюкина (Копылова) Ирина Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-137л
Рождение ребёнка
1853

Сын: Боровков Михей Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-137л
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Боровков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-2-213-136об
Смерть
Неизвестно

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