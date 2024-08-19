Боровкова (Закорюкина) Васса Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
ГАСО, рев1834, 70л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-137л
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович
ГАСО 179-1-213-137л
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Боровков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Петрович
ГАСО, 179-2-213-136об
Смерть
Неизвестно