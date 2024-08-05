Копылов Василий Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Копылов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Закорюкина (Копылова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Копылова Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно