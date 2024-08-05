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Копылов Василий Филипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Копылов (Мокрецов) Филип Алексеевич Евсеевич

Мать: Копылова Настасья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Копылов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Копылов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Закорюкина (Копылова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Копылова Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Копылова (Патрина) Мавра Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно

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