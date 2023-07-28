Копылов (Мокрецов) Филип Алексеевич Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Мокрецов Евсей Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1739
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Копылова Евдокия Филиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Копылова Настасья Митрофановна
Место жительства
С 1755
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Копылов Василий Филипович
Мать ребёнка: Копылова Настасья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1782