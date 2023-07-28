Копылов (Мокрецов) Филип Алексеевич Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов (Мокрецов) Филип Алексеевич Евсеевич

Место рождения

Панфилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Мокрецов Евсей Андреевич

Мать: не указана

Панфилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1739
Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Копылова Евдокия Филиповна

Мать ребёнка: не указана

Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Копылов Степан Филипович

Мать ребёнка: Копылова Настасья Митрофановна

Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1755
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 76 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Копылов Василий Филипович

Мать ребёнка: Копылова Настасья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Настасья Митрофановна

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область