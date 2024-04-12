Копылова Настасья Митрофановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,76 оборот
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Колпакова Наталья Филиповна
Отец ребёнка: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич
Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Копылов Василий Филипович
Отец ребёнка: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782