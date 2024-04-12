Копылова Настасья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Настасья Митрофановна

Место рождения

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,76 оборот
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Колпакова Наталья Филиповна

Отец ребёнка: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Копылов Степан Филипович

Отец ребёнка: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич

Бизяр, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Копылов Василий Филипович

Отец ребёнка: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Филип Алексеевич Евсеевич

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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