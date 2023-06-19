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Федотов Мирон Аврамович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Федотов Аврам Лукоянович

Мать: Федотова Пелагия Дмитриевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Федотов Петр Миронович

Мать ребёнка: Федотова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Федотова Матрона Мироновна

Мать ребёнка: Федотова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Федотова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Федотова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Федотова Ульяна Мироновна

Мать ребёнка: Федотова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Парасковья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Смерть
1785
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 лист