Федотов Мирон Аврамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Федотова Парасковья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Федотова Матрона Мироновна
Мать ребёнка: Федотова Евдокия Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Федотова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Федотова Евдокия Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Федотова Ульяна Мироновна
Мать ребёнка: Федотова Евдокия Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 13 лист
Смерть
1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 60 лист