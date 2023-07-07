Аврамова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дурасова Матрона Мироновна
Отец ребёнка: Аврамов Мирон Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Аврамова Анна Мироновна
Отец ребёнка: Аврамов Мирон Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Суворова Ульяна Мироновна
Отец ребёнка: Аврамов Мирон Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Росихина Дарья Мироновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист Незаконная
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Смерть
Неизвестно