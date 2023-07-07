Аврамова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАврамова Евдокия Андреевна

Аврамова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дурасова Матрона Мироновна

Отец ребёнка: Аврамов Мирон Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Аврамова Анна Мироновна

Отец ребёнка: Аврамов Мирон Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Суворова Ульяна Мироновна

Отец ребёнка: Аврамов Мирон Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Росихина Дарья Мироновна

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист Незаконная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Мирон Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close