Росихина (Федотова) Дарья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосихина (Федотова) Дарья Мироновна

Росихина (Федотова) Дарья Мироновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: Аврамова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист Незаконная
Рождение ребёнка
1803

Сын: Росихин Данило Петрович

Отец ребёнка: Россихин Петр Минеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
1809

Сын: Россихин Ларион Петрович

Отец ребёнка: Россихин Петр Минеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
?.11.1815

Дочь: Россихина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Россихин Петр Минеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Россихин Петр Минеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 14л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close