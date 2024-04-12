Росихина (Федотова) Дарья Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист Незаконная
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Россихин Петр Минеевич
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Россихин Петр Минеевич
ГАСО, 24-25-330, 13об
Рождение ребёнка
?.11.1815
Дочь: Россихина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Россихин Петр Минеевич
ГАСО, 24-25-330, 14л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 14л
Смерть
Неизвестно