Дурасова (Аврамова) Матрона Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1807
Сын: Дурасов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дурасова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович
ГАСО 24-25-330-62л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно