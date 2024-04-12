Дурасова (Аврамова) Матрона Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова (Аврамова) Матрона Мироновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Аврамов Мирон Аврамович

Мать: Аврамова Евдокия Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 61 лист
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дурасов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Дурасов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Дурасов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-61об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дурасова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Дурасов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурасов Михайло Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-62л
Смерть
Неизвестно
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