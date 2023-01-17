Биктахир Мажидов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти26.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Мажид Гадельшин
Мать: Гульминия
Рождение ребёнка
18.11.1871
Дочь: Бибифахрижихан Биктахирова
Мать ребёнка: Шамсируй
Рождение ребёнка
09.09.1874
Дочь: Садикасафа Биктахирова
Мать ребёнка: Биби
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Нурбанат Биктахирова
Мать ребёнка: Шамсируй
Рождение ребёнка
13.02.1881
Дочь: Сафиябану Биктахирова
Мать ребёнка: Шамсируй
Рождение ребёнка
15.02.1883
Мать ребёнка: Шамсируй
Рождение ребёнка
14.03.1886
Сын: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович
Мать ребёнка: Шамсируй
Рождение ребёнка
15.02.1889
Сын: Абдулкаюм Биктахиров
Мать ребёнка: Шамсируй
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: Бадрильхаят Биктахировна
Мать ребёнка: Мархабия
Рождение ребёнка
30.01.1895
Мать ребёнка: Мархабия
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Гизатбану Биктахировна
Мать ребёнка: Мархабия
Рождение ребёнка
30.01.1899
Мать ребёнка: Мархабия
Рождение ребёнка
04.06.1901
Дочь: Миннизифа Биктахировна
Мать ребёнка: Мархабия
Рождение ребёнка
13.06.1903
Дочь: Гайнильхаят Биктахировна
Мать ребёнка: Мархабия
Рождение ребёнка
22.01.1905
Мать ребёнка: Мархабия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1906