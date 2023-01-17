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Биктахир Мажидов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846

Дата смерти

26.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Мажид Гадельшин

Мать: Гульминия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1871

Дочь: Бибифахрижихан Биктахирова

Мать ребёнка: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1874

Дочь: Садикасафа Биктахирова

Мать ребёнка: Биби

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Нурбанат Биктахирова

Мать ребёнка: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1881

Дочь: Сафиябану Биктахирова

Мать ребёнка: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1883

Сын: Абдулкабир Биктахиров

Мать ребёнка: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Биктагиров Абдулхалил Биктахирович

Мать ребёнка: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1889

Сын: Абдулкаюм Биктахиров

Мать ребёнка: Шамсируй

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: Бадрильхаят Биктахировна

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Хикматулла Биктахирович

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1897

Дочь: Гизатбану Биктахировна

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Абдурахим Биктахирович

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1901

Дочь: Миннизифа Биктахировна

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1903

Дочь: Гайнильхаят Биктахировна

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Абдулкаюм Биктахирович

Мать ребёнка: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.02.1906
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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