Мархабия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1893
Дочь: Бадрильхаят Биктахировна
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
30.01.1895
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Гизатбану Биктахировна
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
30.01.1899
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
04.06.1901
Дочь: Миннизифа Биктахировна
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
13.06.1903
Дочь: Гайнильхаят Биктахировна
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Рождение ребёнка
22.01.1905
Отец ребёнка: Биктахир Мажидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биктахир Мажидов
Место жительства
Неизвестно