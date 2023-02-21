Мархабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мархабия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1893

Дочь: Бадрильхаят Биктахировна

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Хикматулла Биктахирович

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1897

Дочь: Гизатбану Биктахировна

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Абдурахим Биктахирович

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.06.1901

Дочь: Миннизифа Биктахировна

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1903

Дочь: Гайнильхаят Биктахировна

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Абдулкаюм Биктахирович

Отец ребёнка: Биктахир Мажидов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биктахир Мажидов

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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