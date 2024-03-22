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Гизатбану Биктахировна

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1897

Отец: Биктахир Мажидов

Мать: Мархабия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
100 сум | ее представлял старший брат Хикматулла Биктахир улы его отец Камалиддин Хабибулла улы свидетели Герей Изатулла улы и Салахуддин Исмагил улы
Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Камалиева Сагидатбану Бурхановна

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1921

Сын: Камалиев Зайнутдин Бурханович

Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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