Гизатбану Биктахировна
Место рождения
Дата рождения28.02.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1897
Отец: Биктахир Мажидов
Мать: Мархабия
Бракосочетание
09.02.1918
100 сум | ее представлял старший брат Хикматулла Биктахир улы его отец Камалиддин Хабибулла улы свидетели Герей Изатулла улы и Салахуддин Исмагил улы
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Камалиева Сагидатбану Бурхановна
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Рождение ребёнка
18.09.1921
Сын: Камалиев Зайнутдин Бурханович
Отец ребёнка: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно