Камалиев Бурханитдин Камалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалиев Бурханитдин Камалетдинович

Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

avatar

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.12.1892 ст.

Дата смерти

02.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1892 ст.

Отец: Камалетдин Хабибуллин

Мать: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Около 1914
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
09.02.1918

Жена: Гизатбану Биктахировна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
100 сум | ее представлял старший брат Хикматулла Биктахир улы его отец Камалиддин Хабибулла улы свидетели Герей Изатулла улы и Салахуддин Исмагил улы
Рождение ребёнка
01.01.1919

Дочь: Камалиева Сагидатбану Бурхановна

Мать ребёнка: Гизатбану Биктахировна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1921

Сын: Камалиев Зайнутдин Бурханович

Мать ребёнка: Гизатбану Биктахировна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Камалиев Фатах Бурханович

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1927

Сын: Камалиев Багдатхан Бурханович

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Камалеев Багадатша Бурханович

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1932

Сын: Камалиев Багдан Бурханович

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Камалиева Мосфира Бурхановна

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1937

Сын: Камалиев Бахрам Бурханович

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Камалиева Багдания Бурхановна

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалиева Минигаят

Смерть
02.02.1977
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close