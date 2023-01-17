Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Место рождения
Дата рождения18.12.1892 ст.
Дата смерти02.02.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1892 ст.
Отец: Камалетдин Хабибуллин
Мать: Бибикамал Габитова
Место жительства
Около 1914
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
09.02.1918
Жена: Гизатбану Биктахировна
100 сум | ее представлял старший брат Хикматулла Биктахир улы его отец Камалиддин Хабибулла улы свидетели Герей Изатулла улы и Салахуддин Исмагил улы
Рождение ребёнка
01.01.1919
Дочь: Камалиева Сагидатбану Бурхановна
Мать ребёнка: Гизатбану Биктахировна
Рождение ребёнка
18.09.1921
Сын: Камалиев Зайнутдин Бурханович
Мать ребёнка: Гизатбану Биктахировна
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Камалиев Фатах Бурханович
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
20.04.1927
Сын: Камалиев Багдатхан Бурханович
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
1929
Сын: Камалеев Багадатша Бурханович
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
07.09.1932
Сын: Камалиев Багдан Бурханович
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Камалиева Мосфира Бурхановна
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
09.03.1937
Сын: Камалиев Бахрам Бурханович
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Камалиева Багдания Бурхановна
Мать ребёнка: Камалиева Минигаят
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
01.04.1943
Рождение ребёнка
09.12.1946
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камалиева Минигаят
Смерть
02.02.1977