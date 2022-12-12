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Камалиев Багдан Бурханович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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1961 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1932

Отец: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Мать: Камалиева Минигаят

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Сагдатбану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Сагдатбану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Шакирова Гузель Багдановна

Мать ребёнка: Камалиева Сагдатбану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Сагдатбану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалиева Сагдатбану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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