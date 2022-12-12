Камалиев Багдан Бурханович
Место рождения
Дата рождения07.09.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1932
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
31.05.1959
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Шакирова Гузель Багдановна
Мать ребёнка: Камалиева Сагдатбану
Рождение ребёнка
16.06.1963
Рождение ребёнка
1964
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно