Шакирова (Камалиева) Гузель Багдановна
Место рождения
Дата рождения1961
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Камалиев Багдан Бурханович
Мать: Камалиева Сагдатбану
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакиров Фаяз
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакиров Фаяз
Смерть
2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)