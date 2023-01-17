Шакирова (Камалиева) Гузель Багдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Камалиева) Гузель Багдановна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1961

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Камалиев Багдан Бурханович

Мать: Камалиева Сагдатбану

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Фаяз

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Фаяз

Смерть
2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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